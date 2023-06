Feierlichkeiten zum zehnten Jubiläum von BTS beginnen

Photo : YONHAP News

Am Montag beginnen in Seoul die Feierlichkeiten zum zehnten Jubiläum der weltbekannten K-Pop-Gruppe BTS.Wie die Künstleragentur Big Hit Music bekannt gab, werde das BTS 10th Anniversary Festa bis zum 25. Juni stattfinden.Wahrzeichen der Stadt wie N Seoul Tower, Sejong Center for the Performing Arts, Dongdaemun Design Plaza und Han River werden lila angestrahlt oder mit Medienfassaden versehen.Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet am kommenden Samstag eine Veranstaltung im Yeouido Hangang Park. Dort will der Bandleader RM um 17 Uhr eine Sonder-Talkshow veranstalten. Dabei soll über die bisherigen Erfolge und Aktivitäten der Gruppe gesprochen werden.Verschiedene Ausstellungen und Werbeveranstaltungen in ganz Seoul sowie Marketingevents für den Verkauf von Merchandise-Artikeln sind ebenfalls vorgesehen.