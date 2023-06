Neuer KDI-Wirtschaftsbericht: Weitere Indikatoren weisen auf Erreichen der Talsohle hin

Photo : KBS News

Die staatliche Denkfabrik Korea Development Institute (KDI) sieht weitere Anzeichen dafür, dass die südkoreanische Wirtschaft die Talsohle erreicht hat.Das Institut verwies in seinem am Sonntag veröffentlichten Monatsbericht darauf, dass sich der Rückgang bei den Halbleiterexporten verlangsamt habe. Auch bei den Exporten nach China gebe es Anzeichen für eine Verbesserung.Die Wirtschaft befinde sich in einem Zustand der Stagnation, dies gelte insbesondere für den herstellenden Sektor. Doch gebe es zunehmend Anzeichen dafür, dass die Entwicklung den Tiefpunkt erreicht habe.Im letzten Monat hatte es zunächst geheißen, dass der rasante Exportrückgang gebremst worden sei. Im aktuellen Bericht wird auf die Möglichkeit einer Verbesserung der Lage Gewicht gelegt.Die Ausfuhren stagnieren aber weiterhin. Im Mai betrug der Rückgang 15,2 Prozent. Bei Halbleitern konnte eine leichte Entspannung beobachtet werden. Nach einem Rückgang um 41 Prozent im Mai stand im Monat darauf ein Rückgang um 36,2 Prozent zu Buche.Auch der Rückgang der Exporte nach China verlangsamte sich stetig, und zwar von 33,1 Prozent im März auf 20,8 Prozent im Mai.