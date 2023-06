Wirtschaft Südkorea zahlt 4,5 Millionen Dollar in Klimafonds der EBWE ein

Südkorea wird 4,5 Millionen Dollar in den Klimafonds der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) einzahlen.



Die Mittel sind für den multilateralen Fonds High-Impact Partnership on Climate Action (HIPCA) gedacht.



Vizefinanzminister Bang Ki-sun habe bei einem Treffen mit Mark Bowman, Vizepräsident der EBWE für Politik und Partnerschaft, am Freitag (Ortszeit) in London eine Vereinbarung hierfür unterzeichnet, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit.



Südkorea setze damit ein Zeichen für eine aktive Beteiligung, damit die EBWE ihre Ziele beim Übergang zur grünen Wirtschaft erreiche, sagte Bang.



In den EBWE-Fonds Korean Technical Assistance and Cooperation Fund (KTACF) zahlt Südkorea außerdem zwei Millionen Dollar zusätzlich ein. Für den Fonds Sustainable Infrastructure Fund (SIF) bringt das Land eine Million Dollar zusätzlich auf.



Bang erwähnte bei dem Treffen, dass Südkorea im Februar einen Finanzhilfeplan für die Ukraine in Höhe von insgesamt 130 Millionen Dollar präsentiert habe. Er machte in dem Zusammenhang noch einmal die Absicht Südkoreas deutlich, sich aktiv am Wiederaufbau in der Ukraine zu beteiligen.



Gründungszweck der EBWE ist die Unterstützung bei Demokratisierung und Übergang zur Marktwirtschaft in Ländern der ehemaligen Sowjetunion und des Ostblocks.



Der Klimafonds HIPCA wurde im November 2021 gegründet. Damit sollen Bemühungen um den Klima- und Umweltschutz sowie nachhaltiges Wachstum in diesen Ländern gezielt gefördert werden.