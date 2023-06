Südkoreas Ausfuhren vom 1. bis 10. Juni um 1,2 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten zehn Tagen dieses Monats einen Exportzuwachs verzeichnet.Das gelang, nachdem die Ausfuhren bis Mai den achten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahr geschrumpft waren.Nach Angaben des Zollamtes am Montag belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 10. Juni auf 15,27 Milliarden Dollar. Das seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum 1,2 Prozent mehr.Die Einfuhren brachen in dem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 20,7 Prozent auf 16,68 Milliarden Dollar ein.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 1,41 Milliarden Dollar verbucht.Das gesamte Handelsbilanzdefizit Südkoreas im bisherigen Jahresverlauf liegt bei 28,8 Milliarden Dollar.