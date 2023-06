Südkorea und Saudi-Arabien richten gemeinsamen Fonds in Höhe von 160 Millionen Dollar ein

Photo : YONHAP News

Südkorea und Saudi-Arabien wollen einen gemeinsamen Fonds einrichten.Eine Unterzeichnungszeremonie hierfür habe am Sonntag in Riad stattgefunden, teilte das südkoreanische Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Startups mit. Anwesend gewesen seien die Ministerin für KMU und Startups, Lee Young, und Yousef Al-Benyan, Vorstandsvorsitzender der Small and Medium Enterprise Bank Saudi-Arabiens.Die Einrichtung des Fonds ist eine Folgemaßnahme des Abkommens zwischen Südkorea und Saudi-Arabien über die Investitionszusammenarbeit und die Unterstützung von Startups, das anlässlich des Treffens zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dem Kronprinzen Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, in Seoul im November letzten Jahres unterzeichnet worden war.Saudi-Arabien wird 150 Millionen Dollar in den Fonds einzahlen, während Korea Venture Investment Corp., ein öffentliches Unternehmen Südkoreas, zehn Millionen Dollar einzahlen wird. Aus Saudi-Arabien werden sich Saudi Venture Capital Company und der Public Investment Fund (PIF) Jada daran beteiligen.Beide Seiten vereinbarten, dass aus dem Fonds mindestens zehn Millionen Dollar in koreanische Unternehmen investiert werden.