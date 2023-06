Internationales Richterwahl zum Internationalen Seegerichtshof findet diese Woche statt

Die Richterwahl zum Internationalen Seegerichtshof (ISGH) findet diese Woche statt.



Die Richterwahl erfolgt am Rande des 33. Treffens der Vertragsstaaten des Seeübereinkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS), das vom 12. bis 16. Juni am UN-Hauptsitz in New York stattfindet.



Die Wahl ist für den 14. Juni (Ortszeit) vorgesehen.



Um beide Sitze für die asiatisch-pazifische Region bewerben sich drei Kandidaten, darunter Rhee Zha Hyoung, Generaldirektor für internationale Rechtsangelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium. Er konkurriert mit Kandidaten aus Japan und dem Irak.



Der ISGH ist in Hamburg ansässig und ein ständiger internationaler Gerichtshof, der sich mit Streitigkeiten in Bezug auf die Deutung und Anwendung des UN-Seerechtsübereinkommens befasst.



Aus Südkorea war der verstorbene Park Choon-ho von 1996 bis 2008 Richter am ISGH. Seit 2009 übt Paik Jin-Hyun dort sein Richteramt aus.