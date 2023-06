Politik Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA werden über Nordkoreas Satellitenstart sprechen

Der südkoreanische Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearproblematik, Kim Gunn, will mit US-Kollegen über Nordkorea sprechen.



Der Start eines militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea wird dabei ebenfalls ein Thema sein.



Am Flughafen Washington Dulles sagte er am Sonntag (Ortszeit) Reportern gegenüber, Nordkorea habe nach dem Scheitern des Starts angekündigt, den Satelliten erneut starten zu wollen. Er sei in den USA, um verschiedene Situationen und die passende Reaktion darauf zu erörtern.



Er wird am heutigen Montag mit Sung Kim, Sondergesandter für Nordkorea im US-Außenministerium, über Kooperationsmaßnahmen gegenüber Nordkorea diskutieren.



Getrennt davon wird er mit Beamten des US-Finanzministeriums, das für Sanktionen gegen Nordkorea zuständig ist, über illegale Aktivitäten Nordkoreas im Cyberraum diskutieren.