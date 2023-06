38 North: Anzeichen für Vorbereitungen für Triebwerkstest auf Nordkoreas Satellitenstartgelände

Photo : YONHAP News

Auf dem Sohae Satellitenstartgelände in Nordkorea sind Anzeichen für Vorbereitungen für einen Test eines neuen Flüssigkeitstriebwerks beobachtet worden.Das berichtete die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North am Samstag.Auf Satellitenbildern vom 9. Juni seien neue Aktivitäten am vertikalen Triebwerksprüfstand auf dem Sohae Satellitenstartgelände zu sehen, die auf Vorbereitungen für einen solchen Test hinweisen könnten.Seit dem 5. Juni sei der einziehbare Shelter auf die Rampe verlegt worden, die das Vorfeld mit dem Teststand verbinde. Auch Fahrzeuge seien auf dem Vorfeld zu erkennen, hieß es.Der einziehbare Shelter dient dazu, bei Vorbereitungen für Tests Ausrüstung und Personal zu schützen und die Aufnahme von Satellitenbildern zu verhindern.38 North schrieb, dass Nordkorea diese Schutzvorrichtung gewöhnlich bei Tests näher an den Prüfstand verlegt habe.