Kim Jong-un gratuliert Putin zum Tag Russlands

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum Tag Russlands dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Gratulationsbotschaft gesendet.Der Tag Russlands ist der russische Nationalfeiertag, der jährlich am 12. Juni begangen wird.Der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zufolge schrieb Kim, er bekräftige seine Bereitschaft, mit Putin Hand in Hand zu gehen und die strategische Kooperation zwischen Nordkorea und Russland weiter zu vertiefen. Damit sollte dem gemeinsamen Wunsch der Völker beider Länder entsprochen werden, das große Ziel des Aufbaus einer mächtigen Nation zu verwirklichen und Frieden und Sicherheit in der Welt zuverlässig zu schützen.Er nutze diese Gelegenheit, um Putin Gesundheit und größere Erfolge bei der verantwortungsvollen Arbeit, und dem russischen Volk Wohlstand, Entwicklung und den Sieg aufrichtig zu wünschen, hieß es weiter.Darin wurde auch Kims Unterstützung für Russland hinsichtlich dessen Aggressionskriegs gegen die Ukraine betont, indem offenbar in Bezug auf die Ukraine und westliche Länder wie die USA von feindseligen Kräften und Imperialisten gesprochen wurde.