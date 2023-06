Fischereiministerium verschärft Sicherheitsmanagement für Fischereiprodukte

Photo : KBS News

Im Vorfeld der geplanten Ableitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi verschärft die südkoreanische Regierung das Sicherheitsmanagement.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei erhöht die Zahl der Prüfungen von Fischereiprodukten auf Radioaktivität von etwa 5.000 Fällen im letzten Jahr auf 8.000 im laufenden Jahr.Das Ressort beschloss, zehn diesbezüglich häufig gefragte Artikel auszuwählen und deren Testergebnisse jede Woche zu veröffentlichen.Während Südkorea seit 2013 die Einfuhr von Fischen und Meeresfrüchten aus Fukushima und sieben benachbarten Präfekturen verbietet, kontrolliert das Ministerium auch die Vertriebsabläufe von Fischereiprodukten aus anderen Regionen.Das Ministerium untersucht außerdem ab diesem Monat die Herkunftsangaben bei allen Fischereiprodukten aus Japan. Ab Juli wird die Zahl der Fischereiprodukte, deren Herkunft in Restaurants angegeben werden muss, von derzeit 15 auf 20 erhöht.Die Kontrolle und Überwachung von Ballastwasser, das für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts von Schiffen aufgenommene Meerwasser, werden ebenfalls verschärft.Das Ministerium schreibt vor, dass Schiffe, die aus Gewässern in der Nähe des nuklearen Katastrophengebiets auslaufen, mindestens 500 Kilometer von Südkorea entfernt Ballastwasser austauschen müssen.Sollte die Ableitung kontaminierten Wassers beginnen, will das Ressort überprüfen, ob Ballastwasser ausgetauscht wurde, sobald die betroffenen Schiffe in südkoreanischen Häfen eingelaufen sind.Angesichts der Notwendigkeit zügiger Tests plant das Ressort, mobile Radioaktivitätsmessgeräte zu nutzen, die bisher an Häfen im Lande erprobt worden seien.Auch wurde beschlossen, in 29 von 52 Häfen und küstennahen Gewässern, in denen Radioaktivitätskontrollen durchgeführt werden, alle zwei Monate Untersuchungen durchzuführen.