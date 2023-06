Seoul will Leiche eines Nordkoreaners bei fehlender Rückmeldung Nordkoreas als solche ohne Familie behandeln

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will die jüngst gefundene Leiche eines angeblichen Nordkoreaners als Leiche ohne Angehörige behandeln, sollte sich Nordkorea nicht bereit erklären, diese zu übernehmen.Das Vereinigungsministerium habe Nordkorea aufgefordert, bis zum 16. Juni Bescheid zu geben, ob es den Leichnam übernehmen werde, teilte Ministeriumssprecher Koo Byung-sam am Montag vor der Presse in Seoul mit. Sollte Nordkoreas Bereitschaft bis dahin nicht bestätigt werden, werde man die Leiche als solche ohne Angehörige behandeln.Das Militär hatte am 19. Mai an der Küste der Insel Ganghwa in Incheon eine Leiche gefunden, bei der es sich vermutlich um einen nordkoreanischen Zivilisten handelt.Das Militär hatte die Leiche unverzüglich den zuständigen Behörden übergeben. Der Geheimdienst NIS und das Vereinigungsministerium führten eine gemeinsame Untersuchung zur Informationsgewinnung durch.