Politik JCS: Chinesische Kriegsschiffe an Ort für Bergung von Wrackteil nordkoreanischer Trägerrakete im Einsatz

Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas sind auch chinesische Kriegsschiffe im Westmeer im Einsatz, wo das südkoreanische Militär an der Bergung eines Wrackteils einer jüngst gestarteten nordkoreanischen Trägerrakete arbeitet.



Lee Sung-jun, Sprecher des JCS, teilte am Montag vor der Presse mit, dass das Militär 200 Kilometer westlich der Insel Eocheong eine Bergungsmission durchführe. Die betroffene Meereszone sei internationales Gewässer. Seines Wissens seien dort einige chinesische Kriegsschiffe im Einsatz.



Auf die Frage, ob die chinesischen Schiffe nicht die Suche stören, antwortete Lee, dass man auf hoher See die Operation durchführe, indem notwendige Maßnahmen ergriffen würden. Ihm seien keine Vorkommnisse bekannt, auf die man reagieren müsse.