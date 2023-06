Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Montag mit Verlusten geschlossen.Der Kospi verlor 0,45 Prozent auf 2.629,35 Zähler.Die Anleger würden die Zinsentscheidung in den USA in dieser Woche abwarten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.