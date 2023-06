Chinesisches Außenministerium nimmt Seoul-Botschafter in Schutz

Photo : YONHAP News

Das chinesische Außenministerium hat seinen Botschafter in Seoul, Xing Haiming, in Schutz genommen.Südkoreas Präsidialamt hatte den Botschafter wegen Äußerungen über Seouls Außenpolitik kritisiert.Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am Montag bei einer Pressekonferenz in Peking, dass es Xings Aufgabe sei, mit Personen aus verschiedenen Bereichen auf breiter Ebene Kontakte zu unterhalten.Der Zweck sei es, Verständnis und Kooperation zwischen beiden Seiten zu fördern und die Entwicklung der chinesisch-südkoreanischen Beziehungen voranzubringen.Südkoreas Präsidialamt hatte am Montag moniert, dass Xing seiner Brückenfunktion nicht gerecht würde. Dies könne den nationalen Interessen sowohl im Heimatland als auch im Gastland schaden.Xing hatte sich letzte Woche bei einem Treffen mit dem Chef der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, darüber beklagt, dass sich Südkorea übertrieben eng an die USA anlehnen und dem Verhältnis zu China damit schaden würde.