Samsung Electronics führt teilweise 4-Tage-Woche ein

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics erlaubt ab diesem Monat seinen Mitarbeitern, einmal im Monat vier Tage in der Woche zu arbeiten.Nach Branchenangaben am Montag dürfen die Beschäftigten des Elektronikriesen ab Juni einen Tag pro Monat freinehmen, wenn sie das geforderte monatliche Pensum an Arbeitsstunden erfüllt haben.In einem solchen Fall können Beschäftigte in der Woche, in die der 21. Tag und damit der Tag der Lohnzahlung fällt, ein dreitägiges Wochenende genießen. Ausgenommen davon sind Produktionsmitarbeiter im Dreischichtbetrieb.Auf die Einführung des Systems hatten sich Arbeitnehmer und Management geeinigt. Das Unternehmen hatte die Neuerung im April bekannt gemacht.