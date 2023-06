Russland liefert seit letztem Dezember wieder raffiniertes Öl an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Russland hat im vergangenen Dezember die Lieferung von raffiniertem Öl an Nordkorea offiziell wieder aufgenommen.Laut Daten des Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea lieferte Russland von Dezember 2022 bis April 2023 insgesamt 67.300 Barrel raffiniertes Öl an sein kommunistisches Nachbarland.Dies stellt die erste den Vereinten Nationen gemeldete Lieferung von raffiniertem Öl von Russland an Nordkorea seit 28 Monaten dar.Dem US-Auslandssender Voice of America zufolge geht die US-Regierung davon aus, dass die tatsächlich nach Nordkorea beförderte Menge viel höher sein könnte.Wie der US-Sender Radio Free Asia berichtete, seien einige Experten der Meinung, dass der Export von raffiniertem Öl im Gegenzug für die Lieferung von nordkoreanischen Waffen an Russland wieder aufgenommen worden sei.