Stryker-Brigade des US-Heeres trifft als Rotationstruppe in Südkorea ein

Photo : YONHAP News

Ein Stryker Brigade Combat Team des US-Heeres ist für einen Rotationseinsatz in Südkorea eingetroffen.Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Montag auf seinem Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS) Fotos von Fahrzeugen, darunter Stryker-Radpanzer, und Ausrüstungen, die am 10. Juni in Pohang entladen wurden.Das 2. Stryker Brigade Combat Team (SBCT) der 4. Infanteriedivision aus Fort Carson im US-Bundesstaat Colorado wird in Südkorea das 2. SBCT der 2. Infanteriedivision ersetzen.Die Präsenz einer Rotationsbrigade in Südkorea sei unerlässlich für die Aufrechterhaltung des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und der Bereitschaft der gemeinsamen Streitkräfte, sagte die Sprecherin der 8th US Army in Südkorea, Mayra Lopez-Nañez.