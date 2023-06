Politik Einzelausstellung von Künstler Sea Hyun Lee findet in Berlin statt

Der koreanische Künstler Sea Hyun Lee wird seine erste Einzelausstellung in Deutschland abhalten.



Die Ausstellung finde vom 29. Juni bis 29. Juli in der Bermel von Luxburg Gallery in Berlin statt, gaben diese Galerie und die Choi & Choi Gallery in Südkorea bekannt.



Lee ist bekannt für seine Serie „Between Red“. Er hatte an verschiedenen Ausstellungen teilgenommen, darunter einer Gruppenausstellung in der Tate Britain in London im Jahr 2007, einer im Kunstmuseum Bochum im Jahr 2010, einer im Vestfossen Kunstlaboratorium in Norwegen im Jahr 2016 und einer im Kunstmuseum Bern im Jahr 2021.