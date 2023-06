Polizei verhaftet nach Festnahme geflüchtete Ausländer wieder

Photo : YONHAP News

Zehn Ausländer, die nach der Festnahme wegen des Verdachts auf Glücksspiel aus einem Polizeirevier geflüchtet waren, sind inzwischen wieder gefangen worden.Nachdem sechs von den zehn Ausländern am Sonntag verhaftet worden seien, seien am Montag die restlichen vier festgenommen worden, teilte die Gwangsan Polizeistation in Gwangju mit.Einer der vier wurde von der Polizei gefunden, als er sich in einer Wohnung eines Bekannten in Gwangju versteckte. Die weiteren drei stellten sich der Polizei.Die Polizei stellte fest, dass sie sich illegal in Südkorea aufhalten, und übergab sie dem Einwanderungsbüro in Gwangju. Ihnen droht eine Zwangsausreise.Am Sonntag waren in der Stadtmitte von Gwangju 23 Ausländer wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einem Glücksspiel festgenommen worden. Zehn von ihnen waren durch ein Fenster entkommen, während sie in einem Besprechungsraum eines Polizeireviers auf eine Befragung gewartet hatten.