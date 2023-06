Seoul wird zu einem beliebten Reiseziel

Photo : KBS News

Seoul entwickelt sich laut einer Studie zu einem beliebten Reiseziel in der Welt.Das Online-Reiseunternehmen Booking.com teilte am Dienstag mit, dass es die Suchdaten von Südkoreanern und Reisenden in der Welt vom 3. bis 16. April für die sommerliche Urlaubssaison (Juli und August) analysiert habe. Dies habe ergeben, dass Seoul den vierten Platz unter den Reisezielen mit dem höchsten Anstieg des Suchvolumens belegt habe.Die südkoreanische Hauptstadt verzeichnete einen Anstieg von 169 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Auf den ersten drei Plätzen rangierten die japanischen Städte Tokio, Kyoto und Osaka.Bei der Staatsangehörigkeit der Reisenden, die nach Reisezielen in Südkorea, einschließlich Seoul, suchten, lag Südkorea an erster Stelle. Dahinter folgten Japan, Taiwan, die USA, Frankreich, Hongkong, Deutschland, Singapur, Australien und Russland.