Yoon will nächste Woche in Paris um Austragung der Expo 2030 in Busan werben

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird nächste Woche an der Generalversammlung des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) in Paris teilnehmen, um die Bemühungen zur Austragung der Expo 2030 in Busan zu unterstützen.Den Plan gab Yoon heute zum Auftakt der Kabinettssitzung bekannt. Die Generalversammlung des BIE findet am 20. und 21. Juni statt.Eine groß angelegte Wirtschaftsdelegation wird Yoon begleiten. Darin werden auch die Chefs der vier größten Unternehmensgruppen des Landes vertreten sein, darunter der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, und der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won.