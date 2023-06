Seoul will Verjährung im Fall der Sprengung von Verbindungsbüro durch Nordkorea verhindern

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will in Bezug auf die Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros durch Nordkorea vor drei Jahren möglicherweise morgen rechtliche Maßnahmen ergreifen, um die Verjährung zu verhindern.Das teilte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag Reportern mit.Noch vor dem 16. Juni, wenn sich der Vorfall zum dritten Mal jähre, würden Maßnahmen ergriffen, sagte er.Die Verjährung eines Entschädigungsanspruchs wird verhindert, sollte das Opfer eine Entschädigungsklage einreichen oder bei einem Gericht Schritte wie eine einstweilige Beschlagnahme und eine Zahlungsanordnung beantragen.Nordkorea hatte am 16. Juni 2020 aus Protest gegen das Versenden von Flugblättern mit regimekritischen Inhalten in den Norden das Verbindungsbüro in der Industriezone Kaesong gesprengt.