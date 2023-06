Präsident Yoon besucht nächste Woche Frankreich und Vietnam

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird vom 19. bis 24. Juni nach Frankreich und Vietnam reisen.Das gab Kim Tae-hyo, der erste stellvertretende Direktor des Büros für nationale Sicherheit, am Dienstag vor der Presse bekannt.Yoon wird an der 172. Generalversammlung des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) am 20. und 21. Juni in Paris teilnehmen, um die Bemühungen zur Austragung der Expo 2030 in Busan zu unterstützen.Er wird am 20. Juni zu einem Spitzentreffen und Mittagessen mit Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast zusammenkommen.Nach seinem Besuch in Frankreich wird Yoon vom 22. bis 24. Juni einen Staatsbesuch in Vietnam absolvieren.Das wird Yoons erster bilateraler Besuch in einem Mitgliedsland des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN seit seiner Amtseinführung vor einem Jahr sein.Nach Vietnam wird ihn eine 205-köpfige Wirtschaftsdelegation, damit die größte seit dem Amtsantritt der Yoon-Regierung, begleiten. Zu der Gruppe werden auch die Chefs der fünf größten Unternehmensgruppen gehören.