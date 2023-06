Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag um 0,33 Prozent zugelegt.Der Kospi kletterte auf 2.637,95 Zähler. Grund für den Anstieg sei die Hoffnung der Anleger gewesen, dass die US-Notenbank den Leitzins unberührt lässt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi scheine an das Tempo der Technologie-Blue Chips gekoppelt zu sein, die zuletzt angesichts einer nachlassenden Inflationen in einem Aufwärtstrend gewesen seien, wurde Choi Yoon-ah von Shinhan Securities zitiert.