China weist Forderung nach geeigneten Maßnahmen wegen Äußerung von Botschafter zurück

Photo : YONHAP News

China hat Südkoreas Forderungen nach geeigneten Maßnahmen wegen umstrittener Äußerungen seines Botschafters in Seoul im Wesentlichen zurückgewiesen.Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, wollte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Peking auf eine entsprechende Frage eines Reporters der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap darauf nicht direkt antworten. Er brachte jedoch Bedauern über die Forderung sowie Medienberichte zum Ausdruck, in denen Botschafter Xing Haiming mit, wie es hieß, inkorrekten Fakten und persönlichen Angriffen ins Visier genommen würde.Hintergrund sind Medienberichte in Südkorea, nach denen der Botschafter und seine Gattin im letzten Monat auf Kosten eines südkoreanischen Unternehmens in einem modernen Ferienresort auf der Insel Ulleung untergekommen seien.Der chinesische Sprecher bekräftigte die Position, dass es die Aufgabe des Botschafters sei, mit verschiedenen Persönlichkeiten in Südkorea einen Austausch zu führen, um gegenseitiges Verständnis zu fördern und die Entwicklung der bilateralen Beziehungen voranzubringen.Die Äußerungen auf der Pressekonferenz werden als Signal verstanden, dass Peking keine Absicht habe, den Botschafter zurückzurufen oder einen anderen Botschafter einzusetzen.Wang rief Seoul zu Bemühungen auf, um im beiderseitigen Interesse gesunde und stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten.Südkoreas Präsidialamt hatte zuvor China um reifliche Überlegungen in der Angelegenheit und angemessene Maßnahmen gebeten. Präsident Yoon Suk Yeol hatte in einer Sitzung Bedenken über Xings Haltung als Diplomat geäußert.