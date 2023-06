Kontroverse um umstrittene Bemerkungen von Chinas Seoul-Botschafter – USA betonen Zusammenarbeit mit Südkorea

Photo : KBS News

Angesichts der Kontroverse um jüngste Bemerkungen des chinesischen Botschafters in Seoul hat die US-Regierung erklärt, mit Südkorea weiter zusammenzuarbeiten.Die Position teilte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag auf einer Pressekonferenz angesichts einer Frage nach diplomatischen Praktiken Chinas, einschließlich der umstrittenen Äußerungen von Botschafter Xing Haiming über die Außenpolitik Südkoreas, mit.Er habe nichts anderes zu sagen, als dass Südkorea ein enger Verbündeter sei und Washington weiterhin mit dem Land in regionalen Angelegenheiten kooperieren werde, antwortete der Sprecher.John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates für strategische Kommunikation, sagte unterdessen, dass Südkorea ein souveräner, unabhängiger Staat und ein großartiger Verbündeter in der Welt sei. Es scheine, dass eine Art Taktik der Druckausübung angewendet worden sei, sagte er zu den Äußerungen des chinesischen Botschafters.