Präsident Yoon und Außenminister der VAE sprechen über bilaterale Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan am Dienstag zu einem Gespräch empfangen.Im Präsidialamt in Seoul hätten sich beide über Wege zur Stärkung der bilateralen Beziehungen auf dem Gebiet der Wirtschaft sowie in anderen Bereichen ausgetauscht, teilte Yoos Sprecher Lee Do-woon mit.Yoon habe sich für die Hilfe der VAE bedankt, damit Südkoreaner im April aus dem Sudan ausgeflogen werden konnten. Die Entscheidung für Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Dollar in Südkorea werde als Gelegenheit dienen, die wirtschaftliche Kooperation zu vertiefen.Yoon habe vorgeschlagen, dass beide Seiten für eine Stärkung der strategischen Kooperation zusammenarbeiten und substanzielle Ergebnisse in den Bereichen Atomenergie, Verteidigung und Rüstung hervorbringen.Der Außenminister der VAE habe darauf geantwortet, dass an der Verwirklichung der zugesagten Investitionen beständig gearbeitet werde. Auch brachte er die Hoffnung auf eine erweiterte Kooperation auf verschiedenen Gebieten zum Ausdruck. Als Beispiele nannte er die grüne Energie, Investitionen und Waffen.Auch habe er einen möglichen Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten Mansour bin Zayed Al Nahyan in Seoul zur Sprache gebracht. Der Premier, auch bekannt als Eigentümer des Fußballvereins Manchester City, könne Seoul demnach im Rahmen der Sommertournee des Klubs besuchen.