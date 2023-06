351.000 mehr Erwerbstätige im Mai – Beschäftigungsquote auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Mai um über 350.000 gewachsen, während die Beschäftigungsquote auf einen neuen Rekordstand gestiegen ist.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im vergangenen Monat 28,835 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 351.000 mehr als ein Jahr zuvor.Der Zuwachs hat sich verglichen mit 354.000 im April etwas verlangsamt.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren kletterte gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 69,9 Prozent. Das entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen.Die Zahl der Berufstätigen bei jungen Menschen bis 29 Jahre sank unterdessen um 99.000 im Vorjahresvergleich. Damit ging es in dieser Altersgruppe den siebten Monat in Folge abwärts.