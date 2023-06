Südkorea und USA erörtern Vorgehen gegen illegale Cyberaktivitäten Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen bei der Reaktion auf illegale Cyberaktivitäten Nordkoreas enger kooperieren.Darauf einigten sich Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, und Brian Nelson, Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, bei ihrem Treffen am Dienstag (Ortszeit) in Washington.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Mittwoch waren Kim und Nelson beide der Ansicht, dass Nordkorea dank des Diebstahls virtueller Vermögenswerte und Aktivitäten für den Devisenerwerb im IT-Bereich trotz ernsthafter wirtschaftlicher Schwierigkeiten weiter an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen arbeiten könne.Beide Seiten lobten die enge Koordinierung zwischen Südkorea und den USA, als sie im April und Mai Personen und Organisationen, die an illegalen Cyberaktivitäten Nordkoreas beteiligt waren, auf ihre Sanktionslisten gesetzt hatten. Sie vereinbarten, das Ausmaß der Kooperation auf die internationale Gemeinschaft und den Zivilsektor auszuweiten.Nelson ist zuständig für das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums, das das eigene Sanktionsprogramm der USA betreibt.