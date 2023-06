44 Länder fordern Zurücknahme der Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus

Photo : YONHAP News

44 Länder, darunter auch Südkorea, haben gefordert, die Entscheidung Russlands für die Verlegung taktischer Atomwaffen nach Belarus zurückzunehmen.Die Vertreter der 44 Nationen, einschließlich der Ukraine, veröffentlichten auf einer Sitzung der UN-Abrüstungskonferenz am Dienstag (Ortszeit) in Genf eine gemeinsame Aussage über die Angelegenheit.Der Erklärung schlossen sich westliche Länder, darunter die USA, Großbritannien und die Europäische Union, und auch Südkorea und Japan an. Ungarn, das trotz seiner NATO-Mitgliedschaft eine prorussische Haltung einnimmt, beteiligte sich nicht daran.Die 44 Staaten äußerten sich darin zutiefst besorgt über die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen Russland und Belarus über die Stationierung von Atomwaffen in Belarus und danach gemachte Äußerungen von Regierungsvertretern beider Länder.Die Länder warfen Belarus vor, von Anfang an ein Komplize der russischen Aggression gegen die Ukraine gewesen zu sein. Belarus sollte die Entscheidung, die zu einer Eskalation der Spannungen führen könnte, rückgängig machen, forderten sie.