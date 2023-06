China baut Auffanglager für Nordkoreaner aus

Photo : YONHAP News

China baut offenbar seine Auffanglager für nordkoreanische Flüchtlinge aus.Zu dieser Einschätzung gelangte die in Seoul ansässige Organisation Database Center for North Korean Human Rights.Deren Direktorin Hanna Song zeigte am Dienstag in einer Anhörung vor einer US-Regierungsbehörde Satellitenaufnahmen, um diese Einschätzung zu untermauern.Die Zahl der nordkoreanischen Flüchtlinge in solchen Lagern in China werde auf 600 bis 2.000 geschätzt, sagte sie als Zeugin vor der Behörde U.S. Congressional Executive Commission on China aus.Aus Interviews mit früheren chinesischen Beamten und Lagerinsassen sowie aufgrund von Untersuchungen vor Ort kenne man die Standorte von sechs Lagern an der chinesisch-nordkoreanischen Grenze.Die Rückführung von nordkoreanischen Flüchtlingen nach der Wiederöffnung der Grenze werde voraussichtlich eine humanitäre Krise auslösen, sagte Song weiter.