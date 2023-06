Sport 150 südkoreanische Athleten nehmen an Special Olympics 2023 in Berlin teil

Die internationalen Sommerspiele der Special Olympics, die weltgrößte internationale Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung, werden am 17. Juni (Ortszeit) in Berlin eröffnet.



Auch Südkorea nimmt an den Special Olympics World Games 2023 Berlin teil. 150 Athleten aus dem Land nehmen an Wettkämpfen in den Sportarten Golf, Schwimmen, Basketball, Fußball, Volleyball, Rollschuhlaufen, Leichtathletik, Tischtennis, Badminton, Gewichtheben und Boccia teil.



Das Team reiste am Montag nach Berlin ab.



Lee Yong-hun, Vorsitzender von Special Olympics Korea und Leiter des Teams, äußerte die Hoffnung, dass die Veranstaltung für die koreanischen Athleten zu einer Gelegenheit für neue Träume und Herausforderungen werde.



Die internationalen Sommerspiele der Special Olympics finden bis 25. Juli statt. Es werden 7.000 Athleten aus 190 Nationen an den Start gehen.