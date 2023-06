K-Pop-Band BTS feiert 10-jähriges Jubiläum – Seoul erstrahlt in Lila

Photo : KBS News

Die K-Pop-Band BTS hat am Dienstag den zehnten Jahrestag ihres Debüts gefeiert.Vom N Seoul Tower über die künstlichen Inseln Sebitseom im Fluss Han bis zu den wichtigen Brücken über dem Han – Seouls Wahrzeichen erstrahlten alle in der typischen BTS-Farbe Lila.An der Außenwand des Dongdaemun Digital Plaza ist der englische Satz „BTS presents everywhere“ oder in etwa „BTS ist überall präsent“ zu lesen.Um das zehnte Jubiläum des Debüts der Gruppe am 13. Juni 2013 zu feiern, findet in Seoul eine ganze Woche lang das „BTS Fest“ statt.BTS-Fans, die sich „ARMY“ nennen, kamen aus der ganzen Welt nach Seoul. Sie feierten das Jubiläum auf ihre eigene Art und Weise, indem sie beispielsweise in Parks am Fluss Han sangen und vor Wahrzeichen Fotos machten.Ein Fan aus den USA sagte, es sei toll, die Kultur und die Menschen, die BTS so sehr liebten, zu erleben.Ein Fan aus Mexiko bezeichnet es als erstaunlich, dass sie so weit weg von Mexiko am BTS-Jubiläumstag in Korea sei.Band-Leader RM schrieb anlässlich des Debüt-Jubiläums in sozialen Medien, es werde vermutlich weiterhin ungewohnt, Angst machend und schmerzhaft sein, aber er werde weitermachen.Das BTS Fest wird am Samstag seinen Höhepunkt erreichen.Im Hanggang Park auf Yeouido werden Bühnenkostüme der Band ausgestellt. RM wird persönlich auftreten, um mit den Fans ins Gespräch zu kommen.Um 20.30 Uhr beginnt ein 30-minütiges Feuerwerk, begleitet von Hits von BTS und einer Erzählung von Jungkook.