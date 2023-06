Geheimdienst: Nordkorea erstellt Phishing-Seite durch Nachbildung des Portals Naver

Photo : KBS News

Der südkoreanische Geheimdienst NIS hat vor einer Phishing-Seite Nordkoreas gewarnt, bei der Naver, das größte Portal in Südkorea, täuschend echt nachgebildet wurde.Der Nachrichtendienst forderte am Mittwoch, den Zugriff auf die gefälschte Website unter der Adresse www.naverportal.com sofort zu unterbrechen. Die Seite sei anscheinend von Nordkorea für Hackingangriffe erstellt worden. Die Domainadresse der echten Website von Naver lautet www.naver.com.Nach Angaben der Behörde hatte Nordkorea bisher lediglich die Anmeldeseite von Naver kopiert, um IDs und Passwörter von Nutzern in Südkorea zu stehlen. Die diesmal entdeckte gefälschte Naver-Seite stelle eine komplette Nachahmung der Hauptseite von Naver dar.NIS gab die Informationen an staatliche und öffentliche Institutionen sowie die Korea Internet & Security Agency weiter, um den Zugriff auf die Phishing-Seite zu verhindern. Die zuständigen Institutionen ergreifen nun Maßnahmen, um den Zugriff auf die Seite zu blockieren.