Politik Südkorea veranstaltet in München Batteriemesse „InterBattery“

Die repräsentative Batteriemesse Südkoreas, InterBattery, wird in München ausgetragen.



Die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) teilte mit, gemeinsam mit dem Koreanischen Batterieindustrieverband und dem Kongress- und Ausstellungszentrum Coex „InterBattery Europe 2023“ vom 14. bis 16. Juni in München zu veranstalten.



Die Fachausstellung im Batteriebereich hat immer im März in Südkorea stattgefunden und findet dieses Jahr in 13. Auflage statt. Dieses Jahr findet die Messe außerdem zum ersten Mal in Europa statt.



Daran werden 72 Unternehmen, darunter koreanische Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen, teilnehmen. Es wird 170 Stände geben. Gleichzeitig mit der Veranstaltung findet die repräsentative Energiemesse Europas „The Smarter E Europe“ am gleichen Ort statt, was Synergieeffekte erwarten lässt.