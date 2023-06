Sicherheitsberater: Rückschritte in koreanisch-chinesischen Beziehungen sollten nicht vorkommen

Photo : YONHAP News

Angesichts der Kontroverse um Äußerungen des chinesischen Botschafters in Seoul hat der südkoreanische nationale Sicherheitsberater Cho Tae-yong die Notwendigkeit der gesunden Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und China betont.Es sollte nicht zu Zwischenfällen kommen, die der gesunden Entwicklung der koreanisch-chinesischen Beziehungen nicht dienlich seien und dieser zuwiderliefen, sagte Cho am Mittwoch gegenüber Reportern.Die Regierung Yoon Suk-Yeol vertrete unverändert die Position, dass man die Beziehungen zu China auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen auf gesunde Weise entwickeln sollte, sagte Cho am Flughafen Gimpo vor seiner Abreise nach Japan. Dort wird er an einem trilateralen Treffen der nationalen Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans teilnehmen.Cho wurde auch gefragt, ob er denke, dass sich die Kontroverse um die Bemerkungen des Botschafters Xing Haiming auf die Abhaltung eines trilateralen Gipfels zwischen Südkorea, China und Japan auswirken werde. Er hoffe, dass China und Japan auf die Bitte Südkoreas, des Vorsitzlandes, eingehen würden, so dass der Gipfel noch im laufenden Jahr stattfinden könne, antwortete er.