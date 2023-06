Seoul verklagt Nordkorea auf Schadenersatz wegen Sprengung von Verbindungsbüro in Kaesong

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat wegen der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong vor drei Jahren eine Entschädigungsklage gegen Nordkorea eingereicht.Das gab das Vereinigungsministerium am Mittwoch bekannt.Die Regierung habe heute Nachmittag beim Bezirksgericht Seoul Zentral eine Klageschrift gegen Nordkorea eingereicht, um einen Ausgleich für Schäden an Staatseigentum in Höhe von 44,7 Milliarden Won (knapp 35 Millionen Dollar) zu verlangen. Damit sollten die Verjährung des Schadenersatzanspruchs am 16. Juni verhindert und Staatsanleihen bewahrt werden.Nach geltendem Recht verjährt der Anspruch auf Schadenersatz drei Jahre nach dem Schadenseintritt oder der Wahrnehmung des Schadens durch die betroffene Person. Sollte eine Entschädigungsklage noch vor diesem Zeitpunkt eingereicht werden, wird die Verjährung gestoppt.Das Ministerium erklärte, dass 44,7 Milliarden Won eine Summe des Werts des Gebäudes des Verbindungsbüros von etwa 10,2 Milliarden Won und des Unterstützungszentrums von 34,4 Milliarden Won darstellten.Nordkorea hatte am 16. Juni 2020 aus Protest gegen das Versenden von Flugblättern mit regimekritischen Inhalten in den Norden das Verbindungsbüro in der Industriezone Kaesong gesprengt.