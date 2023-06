Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse in Seoul hat am Mittwoch schwächer geschlossen.Der Kospi verlor 0,72 Prozent auf 2.619,08 Zähler.Die Anleger würden weiterhin auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch warten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger würden bis zur nächsten Fed-Sitzung im Juli vorsichtig bleiben, wurde Song Joo-yeon von Daol Investment and Securities von Yonhap zitiert.