Bürgermeister Seouls verteidigt Entscheidung für neuen Slogan

Photo : YONHAP News

Der Bürgermeister von Seoul, Oh Se-hoon, hat seine Entscheidung verteidigt, den Slogan "I.Seoul.U" aufzugeben.Oh sagte am Mittwoch, dass er den Slogan bereits zum Amtsantritt ersetzen wollte, dies aufgrund verschiedener Vorschriften und Widerstands im Stadtrat aber nicht möglich gewesen sei.Zuvor hatte das Stadtratsmitglied Park Yu-jin die Frage aufgeworfen, wessen Idee es gewesen sei, den Slogan zu wechseln. Sie zitierte Expertenmeinungen, wonach ein neuer Slogan erst nach grundlegenden Veränderungen in der Stadt Sinn ergeben würde. Außerdem sei ein Wechsel kostspielig und schwäche die Markenkraft.Oh begründete seine Entscheidung für einen neuen Slogan mit einer schwachen Unterstützung in der Bevölkerung. Lediglich 34 Prozent der Hauptstädter seien mit der Werbeformel einverstanden. Trotz jahrelanger Bemühungen um eine Bekanntmachung im Ausland, sei diese nicht gut angekommen.Am 25. April hatte die Hauptstadt "Seoul, my soul" als neuen Slogan vorgestellt.