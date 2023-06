USA besorgt über Nordkoreas Unterstützung für Russland

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas Ankündigung, die strategische Kooperation mit Russland zu vertiefen, mit Sorge registriert.Amtssprecher Matthew Miller sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington, dass die Zusammenarbeit eines jeden Landes mit Russland zur Unterstützung der illegalen und ungerechten Invasion der Ukraine erschreckend sei.Hintergrund der Bemerkung sind mögliche Waffenlieferungen Pjöngjangs an Moskau. Die USA verfolgen ein solches Geschäft aufmerksam, seit es geheimdienstliche Erkenntnisse über Versuche eines entsprechenden Vertragsabschlusses gibt.Nordkoreas staatliche Medien hatten am Montag berichtet, dass der Regime-Führer Kim Jong-un in einer Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Verstärkung der strategischen Zusammenarbeit versprochen habe. Anlass für die Botschaft war der Tag Russlands am 12. Juni.