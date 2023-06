China bestätigt Nordkoreas Anmeldung für Asienspiele

Photo : YONHAP News

China hat Nordkoreas Anmeldung für die Asienspiele in Hangzhou bestätigt.Die für den Sport zuständige Regierungsbehörde General Administration of Sport of China und das Organisationskomitee der Asienspiele in Hangzhou teilten am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit, dass alle 45 nationalen und regionalen olympischen Komitees die Teilnahme beantragt hätten.Im letzten Monat hatte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo bereits berichtet, dass Nordkorea eine 200-köpfige Delegation für die Sportveranstaltung angemeldet habe.Nordkorea hatte nach dem Beginn der Covid-19-Pandemie nicht an internationalen Sportveranstaltungen teilgenommen.Die 19. Asienspiele werden in 100 Tagen eröffnet, sie finden vom 23. September bis 8. Oktober statt.