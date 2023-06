Südkorea will Entwicklung auf Finanzmärkten genau beobachten

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Entwicklung auf den Finanzmärkten genau beobachten.Finanzminister Choo Kyung-ho begründete dies am Donnerstag damit, dass auch nach der Zinspause der US-Notenbank weiterhin Unsicherheiten über den geldpolitischen Kurs der USA und weiterer großer Volkswirtschaften bestünden.Die Ankündigung der Fed entspreche aber den Erwartungen der südkoreanischen Regierung, sagte er zum Auftakt einer Sitzung zu Makrowirtschaft und Finanzen in Seoul.Choo richtete Aufmerksamkeit auf die Position von Fed-Chef Jerome Powell, dass angesichts des hohen Inflationsdrucks weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr angemessen seien. Man wolle die Finanzmärkte insgesamt genau überwachen, betonte der Minister hierzu.Der Offenmarktausschuss (FOMC) der Fed beschloss auf seiner Sitzung am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit), den Leitzins unverändert in der Spanne 5,0 bis 5,25 Prozent zu belassen. Powell wies aber ausdrücklich auf die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr hin.