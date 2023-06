Yoon beteuert zum Jahrestag erster Schlacht von Yeonpyeong resolutes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Bereitschaft erklärt, gegen rücksichtslose Provokationen Nordkoreas entschlossen vorzugehen, ohne einen einzigen Augenblick zu zögern.Entsprechendes schrieb Yoon heute anlässlich des 24. Jahrestags der ersten Schlacht von Yeonpyeong, ein Gefecht zwischen den Marinen Süd- und Nordkoreas im Jahr 1999 vor der südkoreanischen Insel Yeonpyeong im Westmeer, in sozialen Netzwerken.Heute jähre sich der Sieg in der ersten Schlacht von Yeonpyeong zum 24. Mal. Der 15. Juni 1999 sei der Tag gewesen, an dem das südkoreanische Militär im ersten Seegefecht zwischen Süd- und Nordkorea seit dem Waffenstillstand einen großen Sieg errungen habe, schrieb Yoon.Nordkorea habe im Westmeer unter dem Vorwand der Kontrolle von Krabbenkuttern die Nördliche Grenzlinie (NLL) verletzt und eine bewaffnete Provokation verübt. Südkoreanische Marinesoldaten seien in die Schlacht gezogen, ohne zu zögern, hätten die nordkoreanischen Patrouillenboote überwältigt und die NLL geschützt. Ihre leidenschaftliche Bereitschaft zum Schutz des Landes werde an nachfolgende Soldaten weitergegeben, hieß es.Er danke den Soldaten, die gerade in diesem Augenblick für die Landesverteidigung im Einsatz seien, für ihre Mühe, hieß es weiter.