Probebetrieb der Anlagen für Ableitung kontaminierten Wassers in Fukushima geht weiter

Photo : YONHAP News

Japan trifft weiter Vorbereitungen für die geplante Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Kernkraftwerk Fukushima Daiichi.Die Anlagen hierfür befinden sich seit Montag im Probebetrieb.Die japanische Regierung gab am Mittwoch eine Pressekonferenz zum geplanten Ablassen des verseuchten Wassers.Auf der Kabinettssitzung zu Jahresanfang sei mit dem Beginn der Maßnahme zwischen Frühling und Sommer gerechnet worden. Aber die gesamte Regierung werde ihrerseits die Sicherheit und Maßnahmen gegen Schäden überprüfen und über den Zeitpunkt entscheiden, erklärte sie.In Bezug auf Medienberichte, nach denen der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im Juli Japan besuchen und Premierminister Kishida den Abschlussbericht ihrer Überprüfungen aushändigen werde, hieß es, dass nichts feststehe.Die japanische Regierung äußerte sich auch zur Ankündigung der Regierung von Hongkong, dass sie den Import von Fischereiprodukten aus Japan sofort einstellen werde, sobald die Ableitung beginne. Die Sicherheit sei bereits bestätigt, man wolle die Abschaffung der Regulierung fordern, so Tokio.Trotz der anhaltenden Kritik im In- und Ausland wird der von der japanischen Regierung festgelegte Zeitplan für die Ableitung kontaminierten Wassers ohne große Abweichung vom ursprünglichen Plan durchgeführt.Einige Beobachter meinen, dass die Ableitung bereits im kommenden Monat möglich wäre.