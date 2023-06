Seoul die Stadt mit den meisten privaten Museen für zeitgenössische Kunst

Photo : YONHAP News

In Seoul gibt es so viele private Kunstmuseen wie in keiner anderen Stadt in der Welt.Das ergab ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht von Larry´s List, Anbieter von Informationen über den Kunstmarkt, über private Kunstmuseen in der Welt.Dem Bericht zufolge gibt es weltweit 446 privat gegründete Museen für zeitgenössische Kunst. Seoul steht mit 17 solcher Museen an der Spitze der Rangliste der Städte.Dahinter folgen Berlin mit 14, Peking mit elf, New York mit zehn und Athen mit neun.Das Land, in dem sich die meisten privaten Kunstmuseen befinden, ist Deutschland mit 60. Die USA folgen mit 59, Südkorea landete mit 50 auf Platz drei.Jamie Bennett, Projektleiterin von Larry´s List sagte, private Kunstmuseen nutzten Instagram, um ein neues und bestehendes Publikum zu erreichen und ihren kulturellen Einfluss zu erweitern.Es ist das zweite Mal, dass Larry´s List einen Bericht über private Kunstmuseen veröffentlichte. Der erste Bericht war im Jahr 2016 erschienen.