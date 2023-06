Seoul sieht durch neues EU-Batteriegesetz Marktposition koreanischer Unternehmen nicht gefährdet

Photo : YONHAP News

Das neue Batteriegesetz der Europäischen Union wird nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung die Marktposition koreanischer Unternehmen in der Union wahrscheinlich nicht gefährden.Diese Meinung teilte das Industrieministerium am Donnerstag mit, kurz nachdem das Europäische Parlament das Gesetz für nachhaltige Batterien verabschiedet hatte.Im EU-Batteriegesetz gebe es keine Bestimmungen, die auf bestimmte Unternehmen diskriminierend angewendet oder lediglich für koreanische Unternehmen nachteilig sein würden, hieß es in einer Mitteilung des Ressorts.Da der Erlass nachgeordneter Vorschriften wichtig sei, wolle das Ministerium in Kooperation mit Unternehmen vorgehen. Im Inland wolle das Ressort an entsprechenden Systemen, darunter Vorschriften über den Umgang mit gebrauchten Batterien und Methoden zur Bewertung der Kohlenstoffemissionen, arbeiten und die Entwicklung von Technologien im Zusammenhang mit der Wiederverwendung und dem Recycling von genutzten Batterien vorantreiben, hieß es.Die neue Batterieverordnung der EU zielt auf die Stärkung der Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft während des gesamten Lebenszyklus von Batterien ab.