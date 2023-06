Außenminister: Verantwortung für Äußerungen chinesischen Botschafters liegt bei diesem selbst

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Park Jin hat bekräftigt, dass jede Verantwortung für die Folgen der jüngsten umstrittenen Bemerkungen des chinesischen Botschafters, Xing Haiming, bei diesem selbst liege.Man habe den Botschafter ernsthaft gewarnt und hoffe, dass sich die Freundschaftsbeziehungen zwischen Südkorea und China auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt entwickeln könnten, sagte Park am Donnerstag nach seiner Teilnahme an einem Seminar anlässlich der Wahl Südkoreas in den UN-Sicherheitsrat in Seoul.Damit antwortete er auf die Frage der Presse, ob sich Xings Äußerungen auf ein eventuelles bilaterales Ministertreffen am Rande des nächsten Außenministertreffens des Regionalforums der ASEAN (ARF) auswirken würden.Vor dem Beginn des Seminars sagte Park, dass Südkorea am 6. Juni als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats für eine zweijährige Amtszeit ab 2024 gewählt worden sei.Südkorea könne ab dem kommenden Jahr eine wichtige Rolle als Mitglied des Sicherheitsrats spielen, der das höchste Beschlussorgan der Vereinten Nationen sei und die primäre Verantwortung für die Bewahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit trage, hieß es weiter.Südkorea war bei der Abstimmung am 6. Juni am UN-Hauptsitz in New York mit Unterstützung von 180 der 192 UN-Mitgliedsländer in den Sicherheitsrat gewählt worden.