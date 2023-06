Seoul überprüft Maßnahmen gegen unerlaubte Nutzung südkoreanischer Anlagen in Kaesong

Photo : KBS News

Die unerlaubte Nutzung von südkoreanischen Anlagen im innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong durch Nordkorea wird nach Erkenntnissen der südkoreanischen Regierung fortgesetzt.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Donnerstag gegenüber Reportern, dass ständig Anzeichen für den ungenehmigten Betrieb des Industriekomplexes durch Nordkorea beobachtet würden.Dazu zählt, dass häufig Busse in der Industriezone verkehren und dort nachts Licht brenne.Die südkoreanische Regierung hatte am Mittwoch bei einem inländischen Gericht Nordkorea auf Schadenersatz wegen der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros vor drei Jahren verklagt. Zur Frage, ob Seoul auch gegen die unerlaubte Nutzung von Anlagen in Kaesong und den Abriss südkoreanischer Einrichtungen am Gebirge Geumgang in ähnlicher Weise vorgehen wolle, äußerte der Beamte lediglich, dass verschiedene Möglichkeiten überprüft würden.Südkorea konnte Nordkorea nicht direkt über den innerkoreanischen Verbindungskanal über die Entschädigungsklage informieren.Seit dem letzten Telefonat Anfang April ist Nordkorea nicht mehr auf die Versuche Südkoreas eingegangen, über den Kanal des Verbindungsbüros zu telefonieren.