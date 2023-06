Innerkoreanisches Medien: Neue Drohne Nordkoreas gesichtet – größte bisher gesichtete

Eine neue Drohne Nordkoreas, die viel größer als die bisher bekannten ist, ist gesichtet worden.



Das berichtete die auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenwebseite NK News am Mittwoch (Ortszeit).



Das sei laut Analyse ein Zeichen dafür, dass Nordkorea im Einklang mit den Entwicklungszielen von Machthaber Kim Jong-un weiterhin unbemannte Luftfahrzeuge teste, hieß es.



Laut dem privaten Satellitenunternehmen Planet Labs wurde auf Satellitenbildern, die am Mittwoch um 10.39 Uhr koreanischer Zeit gemacht wurden, eine neue Militärdrohne auf dem Luftwaffenstützpunkt Panghyon in der nordkoreanischen Provinz Nord-Pyongan gesichtet.



Die neue Drohne scheine eine Spannweite von etwa 35 Metern zu haben. Sie sei damit deutlich größer als ein 20 Meter großes Fluggerät, das am 3. Juni auf der Luftbasis Panghyon beobachtet worden sei, hieß es.



Die neue Drohne ähnele hinsichtlich der Flügelform bekannten ausländischen Drohnenmodellen, schrieb NK News weiter.



Am Mittwoch seien auch Fahrzeuge am Luftfahrzeug und neben der Start- und Landebahn aufgetaucht. Ein Experte wurde mit den Worten zitiert, dass die Fahrzeuge möglicherweise spezielle Ausrüstung wie Antennen transportiert hätten, die für die Durchführung von Flugtests erforderlich seien.