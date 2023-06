Wirtschaft Medien: Südkorea und Japan überprüfen Wiederaufnahme von Währungsswap

Südkorea und Japan überprüfen laut japanischen Medienberichten, wieder ein bilaterales Währungsswap-Abkommen abzuschließen.



Die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ schrieb heute unter Berufung auf einen japanischen Regierungsvertreter, dass beide Länder beschlossen hätten, beim bilateralen Finanzministertreffen am 29. und 30. Juni in Tokio den Abschluss einer Währungsswap-Vereinbarung als wichtiges Thema zu behandeln.



Der Währungsswap zwischen Südkorea und Japan hatte 2001 begonnen und war 2015 mit dem Auslaufen des Vertrags zu Ende gegangen.



Beide Staaten hatten Konsultationen über die Wiederaufnahme des Währungsswaps in Angriff genommen, die Diskussionen wurden jedoch aufgrund der verschlechterten Beziehungen immer wieder unterbrochen.



Aufgrund der Verbesserung der Beziehungen in letzter Zeit wird die Angelegenheit offenbar anlässlich des koreanisch-japanischen Finanzministertreffens wieder erörtert, das erstmals seit sieben Jahren stattfinden wird.